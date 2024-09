Scoppia incendio nel carcere di Biella, tre agenti intossicati

Un incendio è scoppiato oggi nella casa circondariale di Biella. Secondo una prima ricostruzione un detenuto avrebbe dato fuoco al materasso nel corridoio della sezione. L'intervento degli agenti della polizia penitenziaria ha permesso di spegnere le fiamme. I detenuti della sezione sono stati fatti evacuare dalle proprie celle. Tre agenti sono stati esposti al fumo durante le operazioni, rimanendo intossicati, e sono stati successivamente trasportati in ospedale per accertamenti.

Sulla vicenda è intervenuto il segretario del Sinappe Raffaele Tuttolomondo: "La situazione è insostenibile per il personale di polizia penitenziaria, che quotidianamente affronta insulti, minacce, aggressioni e ora anche episodi gravi come quello di stamani. Ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato dal fatto che gran parte dei turni di servizio sono espletati dai neo-agenti, che da poco hanno terminato il corso di formazione; quest'ultimi non riescono ad avvalersi di un adeguato supporto da parte di personale esperto. Attualmente, solo sei ispettori, provenienti da altri Istituti ed una decina di agenti con maggiore esperienza si trovano a dover fronteggiare le numerose problematiche del penitenziario, aggravate ulteriormente dall'ampliamento di alcuni reparti".





