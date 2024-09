Juve: Thiago Motta 'Rabiot? Spero vada dove sia felice'

"Ha preso una strada diversa, gli auguro di trovarsi una squadra che lo renda felice e dove possa dimostrare il suo talento": Thiago Motta risponde così durante la conferenza stampa di vigilia della trasferta di Empoli alla dmanda su Adrien Rabiot, svincolato dalla Juventus e ancora alla ricerca di una sistemazione. E se dovesse ricevere una chiamata dal francese, le porte sarebbero ancora aperte? "Sono supposizioni, lui non mi ha chiamato - dice l'allenatore bianconero sul suo ex compagno ai tempi del Psg - e ripeto ciò che dissi quando andò via: mi auguro che sia felice, gli voglio bene".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA