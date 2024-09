Juve: Thiago Motta 'contento di Vlahovic, porta energia'

"Vlahovic deve aiutare la squadra così come la squadra deve aiutare lui, ma sono molto contento di ciò che sta facendo": il tecnico della Juventus, Thiago Motta, applaude il bomber serbo, autore di due gol nelle prime tre giornate di campionato (entrambi contro il Verona, ndr). "E' un piacere vederlo arrivare al campo al mattino - aggiunge l'allenatore sull'attaccante - perché porta entusiasmo per se stesso, per i compagni e anche per me: si presenta con grande voglia e un'enorme energia positiva".



