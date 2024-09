Giustizia: Musti nuovo pg del Piemonte, 'raccolgo una sfida'

Sì è svolta oggi nell'aula magna del Palazzo di giustizia di Torino la cerimonia di insediamento di Lucia Musti alla guida della procura generale del Piemonte. Musti, originaria di Sabaudia (Latina), nel discorso di insediamento ha ricordato di avere trascorso fra Torino e Alessandria gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza "con la frequentazione scolastica dalle scuole elementari fino al penultimo anno del liceo classico". Quindi (precisando di voler essere chiamata "procuratore generale" e non "procuratrice") ha spiegato di avere scelto la sede piemontese, dopo avere operato a Cagliari, Trieste, Bologna e Gela, "perché raccogliere le sfide e misurarsi con un distretto diverso da quelli che si conoscono è un'occasione straordinaria di servire il mio Paese e di crescita umana e professionale". "Massima e personale attenzione" da parte di Lucia Musti, nuovo procuratore generale del Piemonte, "sarà riservata ai processi di criminalità mafiosa e ai processi riferibili a gruppi della federazione anarchica informale e all'antagonismo". È quanto ha detto la stessa Musti oggi a Torino durante il suo discorso di insediamento. In materia di criminalità organizzata il neo procuratore ha affermato che si tratta "di un fenomeno a me ampiamente noto in quanto provengo da una realtà distrettuale (l'Emilia-Romagna - ndr) analoga a quella del Piemonte che vede gli insediamenti mafiosi ormai consolidati e inseriti nella società e nell'economia locale". A proposito dei processi che riguardano l'antagonismo ha detto che vi si impegnerà in egual misura "anche per gli effetti del sovvertimento dell'ordine democratico che ne possono scaturire". Musti ha dedicato un passaggio del suo intervento "alla tutela delle fasce deboli e alla tutela del lavoro", sottolineando che il suo pensiero "va alle cinque vittime della strage di Brandizzo".



