Furgone per raccolta rifiuti si scontra con autobus a Torino

Incidente questa mattina in via Cernaia, in centro a Torino, dove un autobus Gtt della linea 72, che procedeva verso piazza Solferino, è stato urtato, secondo i primi accertamenti, almeno un paio di volte da un furgoncino per la raccolta dei rifiuti, che stava effettuando una retromarcia in senso opposto.

Quasi tutte le vetrate della fiancata sinistra dell'autobus sono andati in frantumi e una ragazza è rimasta ferita in modo non grave, mentre un uomo è stato colto da malore. Sul posto sono arrivate due ambulanze.

La conducente del furgoncino ha sostenuto di non essersi accorta dell'autobus perché era in un punto cieco. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi, oltre i tecnici Gtt.



