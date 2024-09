Eternit: Casale Monferrato saluta Romana

'Eternit Giustizia' scritto sul tricolore a simboleggiare, nel suo ultimo viaggio, la battaglia contro il polverino killer che ha caratterizzato tutta la sua vita: ad avvolgere la bara di Romana Blasotti Pavesi, presidente onorario Afeva (Associazione familiari vittime amianto), morta a Casale Monferrato a 95 anni, il vessillo che da sempre, fuori e dentro dai tribunali, accompagna la mobilitazione dei cittadini.

"La battaglia instancabile di Romana ha segnato la storia del Piemonte - ha sottolineato l'assessore regionale Enrico Bussalino durante i funerali - e ha dato voce a migliaia di famiglie colpite da questa tragedia. Con la sua forza e determinazione ha portato avanti una lotta per la giustizia. Il suo impegno non sarà dimenticato e continueremo a onorare la sua memoria".

"Romana - ha aggiunto il sindaco Emanuele Capra - ha contribuito a fare giustizia in memoria delle vittime e a vantaggio di chi vivrà nei nostri territori, oggi liberi da quel flagello".

Secondo Mirko Oliaro, responsabile Amianto Cgil nazionale e Segretario Organizzativo Alessandria, l'immagine perenne è quella di Romana sulle scale del Comune con molti cittadini "a gridare il suo no all'offerta del 'diavolo' (l'indennizzo che fu offerto dalla società - ndr) ma ancor di più ricordo la sua rabbia, la sua indignazione di fronte ai molti che non capivano.

Le sue parole sono state per alcuni un vero schiaffo etico e morale". Per la Cisl "è riuscita a trasformare la tragedia familiare che l'ha colpita in una battaglia per la giustizia e la verità". "Romana, con il suo indomito coraggio e la sua ferma determinazione, guidava un'azione corale fra Afeva e sindacati.

Perdiamo un sicuro riferimento per la nostra azione ma anche una grande amica, donna generosa, esempio di fermezza", le parole della Uil.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA