Droga e sfruttamento prostituzione, arresti nel Torinese

I carabinieri della compagnia di Chivasso, nel Torinese, hanno smantellato un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga e allo sfruttamento della prostituzione. Cinque persone sono state arrestate e condotte in carcere Lorusso e Cutugno di Torino: si tratta di un italiano di 49 anni, una donna moldava di 44 e tre fratelli albanesi rispettivamente di 36, 34 e 29 anni. Per altre tre persone, presunti componenti della stessa banda, è scattato l'obbligo di presentazione giornaliero ai carabinieri. Per una quarta complice, infine, il divieto di dimora a Torino.

Le indagini fanno riferimento a episodi di cessione di stupefacenti e sfruttamento di prostitute, in gran parte dell'est Europa, avvenuti nel corso del 2022 nei quartieri nord di Torino, in particolare nella zona di corso Giulio Cesare e via Reiss Romoli.

I militari dell'Arma hanno avviato l'inchiesta dopo il ritrovamento di una piantagione di marijuana nell'ottobre del 2021, a San Raffaele Cimena. Nel corso di quell'operazione venne arrestato un 46enne di Torino. Dall'analisi dei suoi telefoni cellulari, i carabinieri sono riusciti a ricostruire l'attività del resto della banda.

Sempre durante la stessa operazione, i carabinieri della compagnia di Chivasso hanno arrestato anche una 24enne romena trovata in possesso di una patente e di una carta d'identità palesemente contraffatte. La donna è stata collocata ai domiciliari.



