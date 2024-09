Arriva Visioni, il corto in realtà virtuale del Museo del Cinema

Arriva a Torino il primo cortometraggio i realizzato e prodotto da Museo Nazionale del Cinema e Gold Productions. Il progetto è in collaborazione con Rai Cinema Channel e l'Ambasciata d'Italia a Tunisi. Proiettato in anteprima mondiale il 26 giugno a Tunisi in occasione del Festival della creatività italiana In Situ-Tunisi, Visioni arriva adesso a Torino e, a partire da oggi 13 settembre, viene inserito nella programmazione della saletta CineVR del Museo e diventa fruibile sull'App Vr Rai Cinema Channel.

Visioni è stato presentato al Museo Nazionale del Cinema alla presenza dell'ambasciatore d'Italia a Tunisi Alessandro Prunas, proprio per sottolineare la collaborazione tra i due Paesi. L'ambasciata d'Italia a Tunisi è una delle tre vincitrici della seconda edizione del concorso "Capitali della creatività italiana nel mondo", iniziativa lanciata del Ministero degli Affari Esteri.

Con il cortometraggio Visioni - ha ricordato l'ambasciatore Prunas - abbiamo voluto creare a un dialogo aperto, innovativo e interattivo tra le espressioni più significative della creatività italiana e tunisina e alcuni degli spazi e luoghi pubblici emblematici e più importanti della città di Tunisi dove la presenza della collettività italiana è ancora ben visibile, stimolando la riflessione sui legami profondi e reciproci tra i nostri paesi, le nostre tradizioni e i nostri popoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA