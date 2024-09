Arpa,su perdita acido in A26 nell'aria concentrazioni nel limite

Non sono state rilevate concentrazione superiori al limite strumentale. Lo fa sapere Arpa Piemonte intervenuta sull'A26 dopo la perdita di acido al 35% da un mezzo pesante in transito verso la Francia, fermo all'area di servizio Monferrato Est in territorio di Occimiano (Alessandria).

L'agenzia regionale - come spiegato in un comunicato - ha condotto analisi speditive con analizzatori automatici portatili per la determinazione dell'acido in aria ambiente. Misure effettuate per delimitare la zona sicura agli operatori dell'area di servizio e in prossimità di un'azienda agricola vicina all'autostrada.

Il personale tecnico ha concluso i rilievi nel sito verso mezzanotte e mezza, dopo aver approfondito le modalità di gestione delle acque utilizzate durante l'intervento da parte di Autostrade.

Lo sversamento di acido cloroacetico, dalla cisterna di un mezzo pesante (trasporto merci pericolose) era avvenuto nel parcheggio dell'area, nella serata di ieri. Erano state evacuate le aree Est e Ovest e c'erano stati disagi al traffico con annunciata chiusura dell'autostrada, a cominciare dalla carreggiata nord, dall'interconnessione con l'A21 fino all'uscita di Casale Sud. Intorno all'una di questa notte, le operazioni di travaso si erano concluse.



