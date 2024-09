Anche la polizia di Stato al Salone dell'Auto di Torino

Anche la polizia di Stato partecipa al Salone dell'Auto di Torino, da oggi fino a domenica, con un proprio stand in Piazza Solferino, per mostrare ai visitatori della kermesse mezzi e tecnologie in uso. Tra questi l'Alfa Romeo Tonale e alcuni veicoli storici.

Si tratta della Fiat Campagnola, anno di costruzione 1967, fuoristrada utilizzato nei servizi di ordine pubblico e dalla polizia stradale per il pattugliamento delle zone di montagna o colpite da calamità naturali, della moto Guzzi Falcone, anno di costruzione 1963, ultima evoluzione del monocilindrico ideato negli anni venti e utilizzato sino alla fine degli anni sessanta, dell'Alfa Romeo Alfetta del 1977, utilizzata nei servizi di polizia stradale, protagonista degli anni di piombo insieme all'Alfa Romeo Giulia.

In tema di sostenibilità, tra i veicoli in esposizione, c'è anche l'autovettura Tesla Model X elettrica, già in uso, in via sperimentale, alla polizia stradale, con tutte le dotazioni e gli allestimenti previsti per i servizi autostradali, e assegnata alla sezione polstrada di Venezia.

Nel corso dell'evento personale della polizia stradale fornirà consigli in materia di educazione stradale, illustrando i contenuti della campagna di sicurezza stradale 'Progetto Icaro'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA