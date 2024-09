Alessandria, due denunce per truffa a esami teoria guida

Per la seconda volta in pochi mesi alcuni candidati sono stati sorpresi ad utilizzare auricolari e telecamere nascosti per superare l'esame teorico della patente alla Motorizzazione Civile di Alessandria. Lo fa sapere la polizia, che ha scoperti due stranieri, provenienti da un'altra provincia, con i dispositivi ancora accesi e auricolari bluetooth collegati a un cellulare per ricevere le risposte in tempo reale.

Sono stati denunciati per truffa finalizzata al conseguimento di titoli pubblici. I controlli saranno identificati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA