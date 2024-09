A Torino il nuovo polo didattico universitario Unitelmasapienza

Nasce un nuovo polo didattico universitario a Torino. UnitelmaSapienza ha aperto nella sede dello Ial Piemonte, in corso Vittorio Emanuele II, 1/A. Le lezioni saranno tutte telematiche, mentre gli esami verranno affrontati in presenza dagli studenti.

Alla presentazione del nuovo Polo didattico c'era Bruno Botta, rettore dell'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza. "Sono felice di essere a Torino: in questa città c'è cultura, arte e grande fermento ha detto - Abbiamo scelto il capoluogo piemontese perché da questo territorio ci arrivavano tante richieste da parte degli iscritti. L'università telematica ha il compito di raggiungere gli studenti: una platea di ragazzi e ragazze che lavorano, ma che vogliono farlo continuando a crescere culturalmente. Da parte nostra l'impegno è massimo nel sostenerli nel loro percorso".

A seguire l'intervenuto di Domenico Lo Bianco, Segretario Generale Ust Cisl: "Questa convenzione costituisce una grande opportunità per la città di Torino e consente a centinaia di studenti di sostenere esami presso lo Ial, accrescere le loro competenze e arricchire i loro curriculum. Inoltre, è un segnale importante, perché consentirà di trattenere talenti nel territorio, dato che a oggi il capoluogo piemontese riesce a farlo solo con il 30% degli universitari". Per Alessandro Scotti, amministratore delegato Ial Piemonte "è una grande opportunità questa collaborazione con UnitelmaSapienza perché siamo una società che si occupa da 15 anni di formazione continua e il fatto di poter includere nella nostra offerta formativa anche la formazione accademica è un grande valore aggiunto per i nostri servizi".



