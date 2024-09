Torino, Vanoli deve scegliere il partner di Zapata

Il tecnico del Toro Paolo Vanoli ha ritrovato tutti i nazionali, ora deve sciogliere un ballottaggio in attacco in vista della sfida contro il Lecce: capitan Zapata è certo di una maglia da titolare, poi bisognerà valutare Sanabria che è tornato nelle ultime ore dall'esperienza con il Paraguay e Adams che sta smaltendo alcune noie muscolari. Così Karamoh scalpita per una chance, ma al Fila proseguiranno gli esperimenti. In mezzo al campo Ricci e Ilic giocheranno con Linetty, sulle corsie esterne Sosa punta a tenersi il posto a sinistra con Lazaro sull'out opposto. In difesa, invece, Vanoli conta di non modificare nulla nel terzetto che ha dato garanzie: ecco perché Vojvoda e Masina possono puntare la conferma ai lati di Coco e davanti a Milinkovic-Savic.



