Stellantis, Mirafiori Carrozzeria si ferma fino all'11 ottobre

Stellantis ha comunicato ai sindacati che la produzione della 500 elettrica a Mirafiori subirà una sospensione delle attività che si prolungherà fino all'11 ottobre. "La misura - ha spiegato l'azienda - è resa necessaria dall'attuale mancanza di ordini legata all'andamento del mercato elettrico in Europa, che è profondamente in difficoltà per tutti i produttori, soprattutto europei.

Stellantis è fermamente impegnata a garantire la continuità di tutti i suoi impianti e delle sue attività e sta lavorando duramente per gestire al meglio e traguardare questa difficile fase della transizione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA