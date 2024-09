Il Festival delle Sagre di Asti in giro per il Mediterraneo

Il Festival delle Sagre di Asti va in giro per il Mediterraneo. L'iniziativa 'Asti in crociera con le Pro loco' è stata presentata questa mattina, 12 settembre, ad Asti. I cuochi delle Pro loco cucineranno per la Costa Crociere.

Accadrà il 26 marzo in occasione della crociera sull'ammiraglia del gruppo navale. Il progetto nasce da una collaborazione tra Unpli, Unione nazionale Pro loco italiane, Stat Viaggi,Costa Crociere, Asp, Gruppo Vento, le aziende agricole Accornero vini e Ferraris, e con il patrocinio di Comune e Provincia di Asti.

Grazie alla collaborazione tra queste realtà la crociera che partirà da Savona il 22 marzo del prossimo anno e vi farà ritorno il 29, sarà dedicata a Asti e al suo territorio. La crociera farà tappa a Barcellona, Marsiglia, Palma di Maiorca, Erice e Roma, in vista del Giubileo 2025. Le Pro loco entreranno in gioco per la cena del 26 marzo con la sfida basata sui menù proposti dalle varie realtà locali. Saranno gli stessi cuochi del Festival delle Sagre a cucinare i piatti della tradizione in un apposito spazio in cucina creato per loro da Costa Crociera.

Il giorno dopo, durante la tappa di Erice avverrà la premiazione dei vincitori. "I cuochi di Costa Crociere sono sempre alla ricerca di nuove suggestioni da offrire ai propri ospiti - spiega Paolo Pia ad del gruppo Stat - può essere un inizio per inserire le eccellenze locali nei menù delle crociere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA