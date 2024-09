Casale, intervento dei pompieri su argine Po per incendio baracca

Concluse alle prime luci del giorno le operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio di una baracca sulla sponda destra del fiume Po a Casale Monferrato (Alessandria), in località argine Malpensata.

Le fiamme - come spiegato in una nota dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino - sono divampate verso le 3.30 e hanno completamente distrutto il piano terra e il primo. I locali, di circa 50 metri quadrati, occupati saltuariamente, erano vuoti. I pompieri hanno anche messo in sicurezza la bombola di gpl che alimentava un fornello; la zona non è servita dalla corrente elettrica.

Sono ancora sconosciute le cause del rogo, ma non si escluderebbe il dolo: i vigili infatti avrebbero trovato il lucchetto della porta d'ingresso divelto. Sembrerebbe inoltre siano state visitate anche le due baracche nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA