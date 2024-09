Amalberto (Confindustria Piemonte) vara squadra e programma

Il consiglio di presidenza di Confindustria Piemonte, nella prima riunione dopo l'elezione di Andrea Amalberto, ha ratificato le nomine e le 'Linee di attività' proposte dal neopresidente. Saranno quattro i vicepresidenti: Laura Coppo, presidente di Confindustria Alessandria, Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo, Gianni Filippa, presidente Confindustria Novara Vercelli Valsesia; Marco Gay, presidente Unione Industriali Torino. Dieci le commissioni, tra le quali una inedita sull'aerospazio.

Cinque le deleghe assegnate dal presidente: a Patrizia Paglia (Canavese) quella per l'Automotive; alle Attività estrattive, Carlo Colombino (Torino) che è coordinatore del gruppo di lavoro; per il Made In, Paolo Barberis Canonico (Biella); per Politiche attive del Lavoro e Welfare, Laura Coppo (Alessandria); per la Transizione Digitale, Paolo Conta, presidente pro tempore del Dih Piemonte. Amalberto mantiene la responsabilità diretta per: Ambiente e Energia, Capitale Umano, Desk Bruxelles, Organizzazione e sinergie del sistema confindustriale piemontese "Il nostro obiettivo è un Piemonte industriale, innovativo, sostenibile, internazionale. Lanceremo già dal 2025 un nuovo appuntamento, gli Stati Generali di Confindustria Piemonte, dove potremo verificare lo stato dell'economia regionale e dei progetti in corso" ha spiegato Amalberto. Un'ulteriore punto di attenzione sarà il rafforzamento delle partecipazioni regionali "per la definizione delle strategie, la gestione delle iniziative e la ricerca di investitori privati. In particolare con Finpiemonte e Finpiemonte Partecipazioni, Cei Piemonte, Csi Piemonte e Ires. Crescerà anche il coinvolgimento dei Parlamentari piemontesi e dei componenti del Governo".



