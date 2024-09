Allianz Direct, nuovo spot presentato al Salone dell'Auto Torino

Allianz Direct, la compagnia dedicata alle assicurazioni online del gruppo, lancia il secondo capitolo della campagna tv "Con Allianz Direct è semplice essere smart".

Il nuovo spot, nato dalla collaborazione con il team di marketing internazionale (Germania, Italia, Olanda, Spagna e Francia), si basa - viene spiegato - su una situazione giocosa in cui un automobilista è messo in difficoltà da uno scoiattolo, ma non si agita perché forte della sua copertura assicurativa.

La campagna sarà in onda dalla metà di settembre su tutte le principali reti televisive e avrà declinazioni anche sul web e sui canali social del brand.

Il nuovo flight della campagna verrà presentato in anteprima al Salone Auto di Torino, dove Allianz Direct sarà presente per la prima volta grazie alla collaborazione con Rai Pubblicità.

Allo stand di Allianz Direct, nella centrale Piazza Castello dal 13 al 15 settembre, il pubblico degli appassionati verrà intrattenuto dalle iniziative che la Compagnia ha previsto per l'evento e potrà giocare e vincere gadget legati al mondo auto.

"Vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra posizione centrale nel mondo dell'assicurazione online. L'auto rappresenta il nostro core business e questo ha reso naturale la nostra presenza al Salone dell'Auto di Torino, dove potremo manifestare il forte legame con questo settore e incontrare fisicamente il nostro pubblico di riferimento", spiega Pierluigi Furlanetto, direttore generale e responsabile Marketing & Sales Allianz Direct Italia.



