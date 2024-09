Alessandria, il generale Paterna al comando provinciale

Visita al comando provinciale di Alessandria del generale di brigata Andrea Paterna, nuovo comandante della legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta.

Insediatosi a luglio, ha voluto portare il saluto ai militari alessandrini nel corso del calendario di incontri con il personale dei comandi dipendenti.

"Essere carabiniere - ha detto - significa mettersi al servizio degli altri, anche affrontando rinunce per favorire chi ci chiede aiuto. Nella natura del carabiniere la maggiore soddisfazione deriva dalla gioia di chi riusciamo ad aiutare.

Questa è l'essenza del nostro servizio". Per potere servire, secondo Paterna, occorre avere "un equilibrio interiore, personale e familiare. Il nostro lavoro richiede profonda motivazione e coraggio nell'affrontare le scelte della vita".

La visita alessandrina del generale è stata anche occasione per il saluto di benvenuto al tenente Colonnello Giovanni Palatini, di recente nuovo comandante provinciale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA