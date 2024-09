A Torino oltre mille attività per 'Crescere in città'

Un'offerta di 1.145 attività educative proposte da 126 enti, fra percorsi rivolti a gruppi di bambini ragazzi dello scuole di ogni ordine e grado, attività formative e di aggiornamento professionale per insegnanti ed educatori e proposte per le famiglie e i cittadini. È l'edizione 2024/2025 di 'Crescere in Città . Percorsi di crescita presente e futura', il catalogo online di offerte formative ed educative della Città di Torino curato da Iter - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile.

"Dalle analisi condotte quest'anno, abbiamo appurato che si tratta del più grande catalogo d'Italia e costituisce di fatto una buona pratica da cui prende spunto tutto il Paese - sottolinea l'assessora alle Politiche Educative, Carlotta Salerno -. L'entusiasmo delle classi che hanno sperimentato in anteprima e nella piazza di Palazzo Civico alcune delle esperienze teatrali, musicali e laboratoriali, ma anche e soprattutto il numero delle prenotazioni che aumentano anno dopo anno sono la prova di quanto il catalogo sia un alleato fondamentale per scuole e famiglie". Le attività si potranno prenotare dal 18 settembre al 7 ottobre sono suddivise in 7 filoni: sostenibilità ambientale, linguaggi espressivi, conoscere la città e il patrimonio, discipline Stem e cittadinanza digitale, cultura ludica, benessere e salute, Costituzione, diritti e cittadinanza inclusiva. Sono previste inoltre, tre sezioni speciali, Cte Next Education, attività e laboratori sul tema 'Guerre e Paci' nell'ambito di Biennale Democrazia e un palinsesto di appuntamenti rivolti alle scuole del territorio nell'ambito di Sottodiciotto Film Festival.





