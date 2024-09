A Cuneo la mostra sui 50 anni del cubo di Rubik

Venerdì 20 settembre si inaugura a Cuneo nello Spazio Innovazione di Fondazione Crc la mostra "50 anni di Cubo. Ernő Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo". Si tratta del primo evento espositivo europeo dedicato alla storia del celebre cubo, simbolo di creatività e pensiero logico, che ha influenzato il mondo della scienza e della matematica ed è divenuto una vera e propria icona pop dal design inconfondibile.

Il progetto di Crc Innova è ideato, curato e prodotto dall'associazione culturale Cuadri in collaborazione con Spin Master e con il contributo di Fondazione CRC. La mostra, ad ingresso libero e gratuito, rimarrà aperta dal 21 settembre 2024 al 27 aprile 2025.

Per tutta la durata dell'esposizione, è previsto un programma ricco di iniziative collaterali, ad iniziare dalla presenza in mostra, sabato 21 e domenica 22 settembre, dell'artista Giovanni Contardi, che proporrà ai partecipanti una performance collettiva. Sabato Contardi realizzerà un'opera site specific in piazza Galimberti, in occasione del "Cuneo Bike Festival".





