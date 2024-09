Una nuova sede e un nuovo progetto per il Teatr8 di Torino

Il Teatr8 inaugura la sua nuova sede. L'associazione di Torino, che da dodici anni propone corsi di teatro e doppiaggio per ragazzi e giovani adulti con Sindrome di Aspergen e Autismo ad alto funzionamento, lascia la storica sede di via San Secondo per trasferirsi in via Galliani, nel quartiere San Salvario.

Una nuova location completamente ristrutturata che sarà inaugurata venerdì 13 settembre, prima della ripartenza dei corsi prevista per fine mese.

"Inizia il nuovo anno accademico in una nuova sede, con attrezzatura tecnica totalmente rinnovata, in grado di offrire maggior coinvolgimento a coloro che frequenteranno i corsi - spiega la fondatrice del Teatr8 Patrizia Da Rold - Oltre ai consueti incontri settimanali di teatro, radio e doppiaggio, quest'anno l'offerta si arricchisce grazie al nuovo progetto 'Aspie-Eat - l'importanza di mangiare sano', realizzato con il cofinanziamento della Regione Piemonte".



