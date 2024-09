Torna il ToHorror Fantastic Film Fest a ottobre

Comincia il conto alla rovescia della 24/a edizione del ToHorror Fantastic Film Fest, a Torino dal 22 al 27 ottobre nella sale del cinema Massimo, al Blah Blah Club e al Circolo dei lettori. In attesa di svelare il programma completo, composto da ventinove lungometraggi, più di cinquanta cortometraggi, incontri tematici e concerti, viene annunciato l'ospite d'onore, uno dei più importanti registi e animatori stop motion in circolazione nella scena horror e fantasy: Robert Morgan. L'artista britannico, autore di cortometraggi cult come The Cat with Hands, Bobby Yeah, Belial's Dream e il segmento "D" nell'antologia The Abcs of Death 2, terrà una masterclass sulla tecnica stop motion e presenterà in sala il suo primo lungometraggio Stopmotion, un horror allucinato ibrido fra live action e animazione, uscito all'estero nel 2023 e inedito in Italia.

Il fitto programma lungometraggi del ToHorror 2024 sarà come sempre suddiviso nelle sezioni Concorso, Freakshow, Mad Doc, Proiezioni Speciali e Retrospettiva (quest'anno dedicata al tema dell'Antropocene). Al suo interno verranno presentati titoli in anteprima italiana in grado di creare un percorso variegato all'interno dell'horror e del fantastico di ieri e di oggi.

In concorso, Oddity, una imprevedibile ghost story irlandese diretta da Damian Mc Carthy (Caveat). Sempre in concorso, e sempre in tema fantasmi, House of Sayuri dell'esperto Koji Shiraishi (Noroi, Grotesque) prende il canone J Horror, il canone del classico horror nipponico, un famoso manga. Nella sezione Freakshow, dedicata ai film più weird ed estremi, farà la sua comparsa lo strampalatissimo Frankie Freako di Steven Kostanski (The Void; Psycho Goreman), che pesca a piene mani nel "cinema dei mostriciattoli" anni '80, dai Gremlins ai Ghoulies.

Nella sezione Mad Doc, dedicata ai documentari e a tutto ciò che si avvicini al cinema del reale, si troverà So Unreal di Amanda Kramer (Please Baby Please).

Nato nel 1999 col battesimo di un padrino d'eccezione come Dario Argento, il ToHorror Fantastic Film Fest è uno dei principali festival italiani dedicati al cinema di genere e alla cultura del fantastico. Ha sede a Torino ed è organizzato e promosso dall'Associazione Culturale Deinos.



