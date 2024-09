Torino, a cavallo per imparare a far bene a sé e alla natura

Conoscere la natura che ci circonda, scoprire l'impatto dell'inquinamento sull'ecosistema fluviale, contribuire alla salvaguardia dell'ambiente andando a raccogliere la spazzatura con il cavallo. Sono alcuni degli obiettivi del progetto 'EtoEcoEquus' che il centro ippico Meisino di Torino porta avanti in partnership con la Lipu, con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, per promuove l'idea di una vita sana e sostenibile attraverso il rapporto tra uomo, cavallo e natura.

Il progetto, avviato nei mesi scorsi, viene riproposto nella nuova stagione di attività che sarà presentata il 22 settembre con un open day organizzato per far conoscere le proposte del centro, come la scuola di equitazione che segue un approccio didattico che combina etologia e outdoor education, fondato sul rispetto per l'ambiente, i cavalli e i bambini. Proprio in questa direzione va il progetto 'EtoEcoEquus' che si compone di diversi moduli, a cominciare da quello 'Spazzamondo', con la raccolta dei rifiuti con i cavalli come animali da soma con guide abilitate a spiegare l'ecosistema fluviale e l'impatto dell'inquinamento. Altre esperienze sono il modulo etologia uomo-cavallo, le passeggiate tematiche alla scoperta degli habitat del parco, il modulo 'Biowatching', attività didattiche naturalistiche rivolte prevalentemente a scuole e famiglie e l'attività di propedeutica al volteggio e ludico-circense in natura.



