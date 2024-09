Stabile Torino, tornano Preshow, Scena aperta e Oltre la scena

Dopo il successo delle prime due edizioni, che avevano portato il pubblico alla scoperta del Teatro Carignano, torna anche nella stagione 2024/2025, Preshow, il percorso divulgativo che consente agli spettatori di immergersi nell'atmosfera che si respira dietro le quinte poco prima dell'apertura del sipario. Quest'anno la proposta si arricchisce e, dal 13 settembre, in occasione degli appuntamenti di Torinodanza Festival, sarà possibile visitare anche gli spazi delle Fonderie Limone di Moncalieri.

Da quest'anno, inoltre, a partire dal 17 settembre, sarà possibile visitare il patrimonio archivistico del Centro Studi con Oltre la Scena: un viaggio tra locandine, manifesti, copioni, fotografie, ritagli di giornale e modellini degli spettacoli più famosi del nostro teatro.

Infine, dal 12 ottobre torna anche Scena aperta, la passeggiata teatrale alla scoperta del Teatro Carignano: un percorso drammatizzato, affidato a due attori, che racconteranno aneddoti e curiosità sul più antico teatro della città.

Tutte le iniziative saranno affidate alla guida degli attori Marcello Spinetta e Aaron Tewelde.

Per partecipare agli appuntamenti, sarà possibile acquistare i biglietti online, sul sito o sull'app del Teatro Stabile, oppure in prevendita presso la biglietteria al Teatro Carignano.

I biglietti saranno disponibili anche a partire da un'ora prima dell'inizio delle visite presso le biglietterie del Teatro Carignano e delle Fonderie Limone.



