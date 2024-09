One Way Together, la nuova stagione della Filarmonica di Torino

Un nuovo viaggio e una nuova direzione, attraverso la musica e insieme al pubblico. Li propone l'Orchestra Filarmonica di Torino per la Stagione concerti 2024-2025 'One Way Together'. Al centro la stretta collaborazione con giovani star del panorama solistico nazionale e internazionale.

"Un nuovo viaggio, una nuova direzione, insieme. Dopo le riflessioni laboratoriali che ci hanno visto alle prese con alchimie e profumi, è ora tempo di aggredire le strade del mondo con una visione pluriennale: non si tratta di un viaggio solitario, ma di una festosa carovana in cui ci facciamo accompagnare insieme al nostro pubblico, ancora più intensamente del solito, da giovanissimi solisti che stanno rapidamente conquistando la ribalta dei palcoscenici internazionali. Siamo talmente convinti di questa scelta da considerarla una direzione obbligata, non da una norma o da un dovere, ma dall'entusiasmo e dalla fiducia con cui ospitiamo nei nostri appuntamenti queste giovani star, insieme ad altri solisti con più esperienza" spiega il presidente e direttore artistico dell'Orchestra Filarmonica di Torino Michele Mo, che l'ha ideata in team con il direttore musicale Giampaolo Pretto e il segretario generale Gabriele Montanaro.

Sul palco saliranno i giovani e talentuosi solisti Clarissa Bevilacqua, Mario Bruno, Eva Gevorgyan, Ettore Pagano, nonché un professionista di esperienza come Diego Di Mario. Le giovani star saranno coinvolte anche all'interno della Oft Family, un nuovo format social che permetterà al pubblico di seguirne i successi e i trionfi anche da lontano. Ad aprire la Stagione martedì 29 ottobre 2024 sarà Giampaolo Pretto con il concerto 'Il sole incendia Brahms', omaggio al compositore tedesco con l'esecuzione della Sinfonia n. 4, considerata uno dei suoi più grandi capolavori.



