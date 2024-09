Nuova unità operativa di cardiologia al Koelliker a Torino

All'ospedale Koelliker di Torino è operativa una nuova Unità Cardiologica riorganizzata e coordinata da Sebastiano Marra, primario emerito di Cardiologia della Città della salute e della Scienza di Torino. Si tratta di una nuova divisone di cardiologia ambulatoriale altamente specializzata, che conta 19 medici specialisti cardiologi e vascolari, 12 ambulatori dotati di apparecchiature diagnostiche di ultima generazione. La missione della nuova unità è di fornire cure di qualità superiore, promuovendo la prevenzione, il trattamento e la gestione delle malattie cardiovascolari con una presa a carico del paziente a 360 gradi. Il servizio è accessibile sia con il Servizio sanitario nazionale sia privatamente.

"L'ospedale Koelliker sta rispondendo al bisogno del territorio nel creare un reparto diagnostico di cardiologia ambulatoriale di alta specializzazione - spiega il Marra -.

Questo servizio non è presente sul territorio regionale, se non in qualche presidio ospedaliero, che non può rispondere alle esigenze dell'intera regione. Si cerca quindi così di dare una risposta alle esigenze territoriali dei medici di famiglia, dei cardiologi territoriali e dei pazienti medesimi".

Il 29 settembre ricorre la Giornata mondiale del cuore, un momento per fare informazione e sensibilizzazione sul ruolo fondamentale della prevenzione delle patologie cardiovascolari.

In occasione della ricorrenza l'ospedale Koelliker apre le sue porte alla cittadinanza con un'iniziativa gratuita. Sabato 28 settembre sarà possibile su prenotazione monitorare la salute del proprio cuore con una valutazione del cardiologo e l'ecocardiogramma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA