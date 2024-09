Maltempo, riapre la strada provinciale 24 del Monginevro

Proseguono in Valle di Susa, nel Torinese, i lavori per ripristinare la circolazione nelle strade chiuse, dopo l'esondazione del rio Gerardo, che lo scorso 5 settembre aveva provocato l'allagamento e il trasporto di detriti sulla sede stradale, il cedimento delle banchine e l'occlusione del ponte.

Il vicesindaco della Città Metropolitana di Torino, Jacopo Suppo, che ha la delega ai lavori pubblici, si è recato a Bussoleno per valutare i lavori ancora da effettuare per riaprire la strada provinciale 24 del Monginevro. Dopo il sopralluogo ha annunciato che la riapertura al traffico per venerdì, dalle 18, ma la carreggiata transitabile sarà ristretta, fino alla messa in sicurezza definitiva dell'arteria.

"Siamo molto soddisfatti per la celerità e la professionalità con cui ha operato in questi giorni il nostro personale e quello delle ditte. - ha commentato Suppo -. La massa di detriti scesi a valle è impressionante, ma fortunatamente non abbiamo rilevato gravi danni alle infrastrutture di competenza della Città metropolitana. Anche nelle prossime ore opereremo con procedura di somma urgenza per la riapertura della strada. In futuro occorreranno però risorse per pulire e mettere in sicurezza l'alveo del rio Gerardo e ripristinare il corretto deflusso delle acque. È già in corso l'interlocuzione con la Regione Piemonte per ottenere i fondi necessari".

Altri interventi sono previsti lungo la strada provinciale 207. Il ponte della provinciale 207 in frazione Giordani a Mattie ha comunque subìto danni limitati. A monte dell'infrastruttura è presente un masso di grandi dimensioni, che dovrà essere frazionato.



