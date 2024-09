La multinazionale Urmet incontra il sindaco Lo Russo

Lo multinazionale Urmet, a capitale interamente italiano ha donato alla Città di Torino un impianto videocitofonico per la tutela e la sicurezza degli utenti dei servizi sociali di via San Marino. L'incontro a Palazzo Civico fra il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e una delegazione dell'azienda Urmet alla presenza della consigliera regionale Nadia Conticelli, ha confermato il forte legame fra la storica azienda di via Bologna e il capoluogo subalpino, dove è nata quasi 90 anni fa.



