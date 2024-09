La Maratona Reale fa tappa a Racconigi il 15 settembre

Torna domenica 15 settembre al Castello di Racconigi (Cuneo), con la terza tappa, la Maratona Reale, corsa a tappe unica nel suo genere, che porta i runner a correre tra le bellezze delle residenze sabaude di Torino e del Piemonte. Sono quindi quattro appuntamenti per un totale di 42,195 chilometri, la tradizionale distanza della Maratona. Dopo La Mezza di Torino e la TuttaDritta, la terza tappa approda a Racconigi con partenza e arrivo al cospetto del maestoso Castello sabaudo, Patrimonio unesco dell'umanità (l'ultimo appuntamento sarà il 13 ottobre alla Reggia di Venaria).

Dopo il successo della prima edizione, il 24 giugno 2018, Racconigi ha ospitato nuovamente la gara il 17 settembre del 2023 e anche quest'anno offrirà uno scenario prezioso per regalare ai corridori una giornata in una delle sedi delle Reali Villeggiature dei re di Sardegna e poi d'Italia nei periodi estivi e autunnali. La novità assoluta riguarda l'opportunità per i runner di correre anche in quelle aree del Parco rimaste chiuse negli ultimi anni per lavori di manutenzione.

È la frazione più lunga delle quattro: 12,195 chilometri. Anche la più variegata considerato il percorso misto all'interno del parco oltre al transito nelle principali vie della cittadina in provincia di Cuneo.



