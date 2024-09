Inaugurato l'anno scolastico a Vercelli con Chiorino

"Mai come in questa sede, con il presidente della Provincia Davide Gilardino e il Comune di Vercelli, abbiamo la dimostrazione tangibile di come amministratori di buonsenso possano portare risultati concreti: inauguriamo oggi una struttura di qualità, un luogo che mettiamo a disposizione degli studenti. I giovani sono il futuro della nostra nazione, lavoriamo per metterli nelle condizioni di valorizzare tutte le loro competenze ed eccellenze". Così la vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, che oggi a Vercelli ha inaugurato l'anno scolastico 2024-2025 e tagliato il nastro alla nuova area sportiva del Liceo Scientifico Avogadro.

Una riqualificazione che ha previsto la realizzazione di campi da pallavolo, basket e badminton, piste per la corsa, salto in lungo e lancio del peso, per una spesa di oltre 250.000 euro. "Grazie al vicepresidente regionale Chiorino per essere stata con noi anche quest'anno e per mostrare sempre un'attenzione massima al mondo della scuola", ha affermato Gilardino. Con l'occasione sono stati presentati gli interventi realizzati, e in parte terminati, dalla Provincia di Vercelli grazie al Pnrr, e come manutenzione ordinaria con contributi regionali, per un totale di oltre 12,5 milioni di euro.



