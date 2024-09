Il calcio cuneese ha la sua "casa", grazie ai tifosi

È nata da un gruppo di tifosi, i Fedelissimi, l'idea di una Casa del calcio cuneese che da questa sera diventa realtà, negli spazi dello stadio "Fratelli Paschiero". Fotografie, trofei, maglie, sciarpe e memorabilia varie raccontano la storia del calcio maschile e femminile in città, con un omaggio a giornalisti, tifosi, dirigenti e allenatori del passato.

Madrina d'eccezione per il taglio del nastro la ex campionessa olimpica Stefania Belmondo, presente insieme all'assessore comunale Valter Fantino e regionale Marco Gallo, a numerose autorità e ai protagonisti del calcio cuneese, tra cui l'ex presidente Franco Arese e l'ex giocatore Luca Facchetti, tra gli artefici dello storico ritorno in C2 nel 2005.

Questa sera alle 21 la partita tra le vecchie glorie del Cuneo al Paschiero, con l'obiettivo di raccogliere fondi in favore della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santa Croce e Carle.



