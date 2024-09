Gl events Italia al Salone Auto Torino con Auto Moto Turin Show

Gl events Italia annuncerà al Salone Auto di Torino la prossima edizione di Amts- Auto Moto Turin Show, per la prima volta organizzato da Gl events Italia al Lingotto Fiere lo scorso aprile. La nuova edizione si terrà al Lingotto Fiere dal 4 al 6 aprile 2025. "Siamo entusiasti di unire i nostri sforzi a quelli del territorio che sta investendo molto nel restituire il palcoscenico di Torino all'auto. Siamo orgogliosi di aver contribuito al riconoscimento di questa vocazione portando qui Amts, gemellato con l'omonimo show ungherese. Presentarne la prossima edizione al Salone dell'Auto è una ulteriore opportunità di crescita e di collaborazione con il sistema Torino-Piemonte" commenta Gabor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia.

Tra le attrazioni principali allo stand in piazza Castello di Amts al Salone dell'Auto il simulatore di guida Sparco che permetterà a grandi e piccoli di vivere un'esperienza di guida virtuale, e la Ruota della Fortuna, dove i partecipanti potranno vincere fantastici gadget firmati Amts. I più fortunati si aggiudicheranno un biglietto gratuito per l'edizione 2025.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Kit Rooms, società leader nella progettazione creativa di spazi per creazione di contenuti, in stand sarà creato uno spazio fotografico immersivo, dove i visitatori potranno scattare originali foto ricordo in scenari che li faranno sentire protagonisti, ad esempio sul podio finale di una gara di Formula 1.

Nello stand ci saranno quattro auto iconiche, che prenderanno parte anche alla Parata del Salone dell'Auto, sfilando per le vie principali della Città. Tra le auto selezionate: la Flavia Sport Zagato Assetto Corsa del 1964, simbolo di eleganza classica, l'Alfa Romeo Giulia 2.0 Benzina del 2017, esempio di tuning, la Ferrari 512 Tr del 1991, icona del motorsport, mentre in rappresentanza del mondo dell'auto elettrica, Tesla, che nell'edizione 2024 ha registrato il tutto esaurito nei i test drive, esporrà la Tesla Model 3 Performance



