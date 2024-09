Fsp Polizia, solo obbligo firma per professionisti del disordine

"Rispetto per le toghe, ma anche per le divise. La politica dei due pesi e due misure appare davvero imbarazzante per la leggerezza riservata ad alcuni.

Mentre per i membri di CasaPound si è adottato il pugno di ferro per una vicenda ancora da chiarire, con gli esponenti coinvolti tuttora agli arresti domiciliari, per i soliti noti anarchici, meglio detti professionisti del disordine, basta invece solo l'obbligo di firma". Lo afferma in una nota Luca Pantanella, Segretario Generale Provinciale torinese del sindacato di polizia Fsp, intervenendo sui provvedimenti agli autori dell'assalto all'auto degli agenti in servizio a Torino.

"Può ciò essere ritenuto sufficiente per gente che ha platealmente assalito con violenza inaudita una volante della polizia? Per di più per cercare di liberare un criminale che doveva essere espulso? Facciamo prima a questo punto ad abolire le Forze dell'Ordine, almeno così si salva la pelle. Questo si aggiunge al clima di intolleranza e odio che affligge anche sanitari e ospedali: quindi, chiunque rappresenti le istituzioni, quale che sia la propria uniforme", conclude il sindacalista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA