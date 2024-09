Federica Mallus madrina per la lotta ai tumori ginecologici

Federica Mallus, la concorrente di Temptation Island 2020, in qualità di tentatrice, è la madrina della giornata mondiale contro i tumori ginecologici al ranch delle donne di Nichelino (Torino). Il 20 settembre, come ormai ogni anno dal 2019, è la World Gynecologic Oncology Day - GO day e in tutto il mondo viene celebrata questa data per dare voce a circa 4 milioni di donne che soffrono di queste patologie.

La modella e influencer sarà la protagonista della serata di beneficienza il prossimo venerdì, per la raccolta di fondi, nell'ambito delle attività di Acto Piemonte.

Tra le sue principali esperienze Mallus annovera quelle di Miss Italia e Miss Mondo. Nel maggio del 2022 ha visto cambiare la propria vita dovendo confrontarsi con una diagnosi di carcinoma ovarico: è stata operata per un carcinoma ovarico tramite un intervento in laparoscopia e quest'anno ha dovuto subire un ulteriore intervento a seguito di una recidiva.

A dare il via a questo ciclo di eventi venerdì 13 settembre dalle ore 19, al ranch ci sarà Renato Raimo, attore, regista e autore. Andrà in scena 'Spogliati nel Temp'ì, uno spettacolo teatrale musicale, nato da un'idea dell'attore e della pianista e compositrice Isabella Turso, in collaborazione con Acto Piemonte, presieduta da Elisa Picardo e Associazione Culturale Green_Theatre.



