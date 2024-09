Casale: morta Romana, anima della lotta all'amianto

Bandiera storica della lotta all'amianto killer, a 95 anni è morta a Casale Monferrato (Alessandria), sede della contrastata fabbrica Eternit, Romana Blasotti Pavesi. Lo fa sapere l'Afeva (Associazione familiari vittime amianto) di cui era presidente onorario. "Un grande dispiacere per tutti noi - scrive in una nota Bruno Pesce, storico portavoce -. E' stata un esempio importantissimo non solo per la nostra comunità, ma anche a livello internazionale.

Le sue enormi sofferenze, causate dall'amianto criminale che ha ripetutamente colpito la famiglia, purtroppo come tante altre, le ha trasformate in un lungo impegno di lotta. Con la sua grande forza, umanità e determinazione ha sostenuto le risposte da dare, con la partecipazione dei familiari delle vittime e dei cittadini, alla tragedia dell'amianto: giustizia- ricerca e cura- bonifica".

"Mi fa tornare alla mente ricordi che fanno male ma anche la soddisfazione per le lotte vinte. La nostra battaglia è stata e continua a essere dura ma, spero, che si confermi sempre di più esempio per gli altri. L'inaugurazione di questo parco è una tappa concreta e simbolica verso il nuovo processo contro i responsabili della tragedia Eternit. Speriamo si faccia finalmente giustizia; speriamo vinca davvero la verità". Così proprio Blasotti Pavesi in occasione dell'apertura del Parco Eternot il 10 settembre 2016, sorto sul sito dell'ex Eternit. A lei dedicato anche 'L'aquilone di Romana', scultura che rappresenta una bimba che fa volare un aquilone, segno della speranza.



