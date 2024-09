Banca Generali porta a Torino 'Time To Change' su Agenda 2030

Nuovo, grande successo per il progetto Time To Change che Banca Generali Private ha portato a Torino attraverso la proiezione del docufilm d'autore trasmesso al Teatro Gioiello in un evento che ha avuto come filo conduttore la transizione sostenibile verso gli obiettivi Ssdg dell'Agenda Onu 2030.

La pellicola, interpretata dall'attrice Rocìo Muños Morales e presentata in anteprima nel 2023 al Festival del Cinema di Venezia, è stata proiettata nella sala del Teatro Gioiello alla presenza di oltre 500 persone. Il docufilm fa parte del progetto BG4SDG'S - Time to Change, con cui Banca Generali si è posta l'obiettivo di sensibilizzare sui Sustainable Development Goals dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Realizzato da Banca Generali, prodotto da Cannizzo Produzioni per la regia di Emanuele Imbucci, il docufilm racconta il viaggio del fotografo Stefano Guindani attraverso 17 Paesi, e mostra i molti volti del percorso verso una società sostenibile e più etica che passa tanto dal riciclo degli pneumatici fuori uso, quanto da un'istruzione di qualità negli angoli più rurali dei Paesi in via di sviluppo. Il docufilm è disponibile anche su RaiPlay, la piattaforma multimediale della Rai.

"Come banca ci impegniamo ad essere vicini al territorio, alle sue famiglie e alle sue imprese. Portare il progetto Time To Change a Torino è parte integrante di questo impegno per la collettività. Con questa iniziativa vogliamo essere ancora più vicini alla comunità con l'ambizione di generare un impatto sulla sensibilità di ciascuno e crediamo che in un territorio come quello piemontese ci sia terreno fertile per un messaggio come questo", ha commentato Stefano Lenti, responsabile commerciale della Rete di Banca Generali.



