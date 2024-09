Aveva 180 chilogrammi di hashish in auto, arrestato anziano

Un uomo di 71 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della questura di Torino perché trovato in possesso di oltre 180 chilogrammi di hashish destinati, secondo gli investigatori, alla piazza di spaccio del capoluogo.

L'anziano era stato notato compiere dei giri particolari con la sua auto: andava piano come se stesse aspettando un segnale da qualcuno.

Per questo è stato fermato dagli agenti ed è scattata la perquisizione della vettura.

I poliziotti hanno così trovato cinque borse sotto alcuni pannelli di plastica sistemati sui sedili posteriori che erano stati ribaltati. Nelle borse c'erano alcuni panetti di hashish, suddivisi in 71 confezioni, per un peso complessivo superiore ai 180 chilogrammi. L'uomo, poi arrestato, è stato anche trovato in possesso di 1.450 euro in contanti, probabile provento di attività illecita.

Il settantunenne, non nuovo alla commissione di reati in ambito di spaccio di droga. Infatti in passato era stato arrestato e poi condannato con sentenza passata in giudicato dopo essere stato fermato, in Norvegia, con un ingente quantitativo di marijuana.



