Alessandria, ricevuti dal prefetto gli allievi agenti 'eroi'

Alessandra Vinciguerra, prefetto di Alessandria, ha ricevuto a Palazzo Ghilini i 4 Allievi Agenti 'eroi'. Presenti anche il questore Sergio Molino e il direttore della Scuola 'Cardile' Elena Gola. La sera del 31 agosto, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno Alessandrino Arianna Galia, Francesca Gagliardi, Vincenzo Gagliotta ed Emanuele Gargiulo erano prontamente intervenuti per difendere una giovane donna aggredita dall'ex fidanzato.

Espressi dal prefetto apprezzamento per il comportamento e la sensibilità dimostrate. "Ho voluto ringraziarli - sottolinea Vinciguerra in una nota - per il lodevole senso civico di cui hanno dato prova in una circostanza così delicata e di triste attualità. Ho augurato loro di continuare a operare nei futuri incarichi con la stessa professionalità e sensibilità manifestate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA