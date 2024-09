11 settembre: cerimonia commemorativa a Novara

Una delegazione di cittadini statunitensi, residenti in provincia di Novara per motivi di lavoro, ha presenziato questa mattina nella sede centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Novara, a una cerimonia di commemorazione del crollo delle Torri Gemelle di Manhattan del 2001 in cui perirono, tra gli altri, anche 343 vigili del fuoco.

Durante la commemorazione sono state issate nel giardino vicino alla sede, due scale italiane controventate, a simboleggiare le due torri, in sommità delle quali sono state apposte una bandiera italiana e una bandiera degli Stati Uniti.

La cerimonia ha avuto inizio alle 10.28 (ora del crollo della Torre Nord). Il comando ha ricordato che "la breve cerimonia è priva di ogni ufficialità istituzionale, ma ha avut una particolare significatività" anche con la successiva deposizione di un omaggio floreale nel Comune di Galliate, dove sorge un cippo commemorativo realizzato con reperti direttamente provenienti da Ground zero.



