Sindacati, priorità tenere occupazione in Barry Callebaut Intra

"Ringraziamo gli imprenditori che in queste ore si stanno facendo avanti, ma ribadiamo con forza che per noi oggi la priorità è il mantenimento dell'attività e della piena occupazione dello stabilimento di Intra. Rinnoviamo la richiesta a Barry Callebaut di ritornare sui suoi passi". Lo afferma il segretario regionale della Fai Cisl Piemonte, Emilio Capacchione, dopo i messaggi di solidarietà arrivati nelle ultime ore dagli imprenditori che si sono detti disponibili ad assumere alcuni dei lavoratori della fabbrica di cioccolato di Verbania, di cui è stata annunciata la chiusura a inizio 2025.

"Chiediamo con forza alla politica che su questa vicenda non si divida, ma faccia fronte comune con il sindacato, perché un'azienda che ha fatto la storia del mondo industriale di Verbania e del Verbano-Cusio-Ossola non chiuda - aggiunge la segretaria generale della Cisl Piemonte Orientale, Elena Ugazio -. Questa è e deve essere la priorità per tutti al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori".



