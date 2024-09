Premio Acqui Storia, record di partecipanti con 229 volumi

La 57/a edizione del Premio Acqui Storia ha registrato un record assoluto di partecipazione da parte di Editori e Autori: 229 sono i volumi che hanno concorso e tra i finalisti individuati in occasione della prima riunione, le giurie hanno selezionato i vincitori della corrente edizione.

Vincitori del concorso letterario sono Maria Teresa Giusti con il volume Relazioni pericolose. Italia fascista e Russia comunista, edito da Società Editrice Il Mulino, per la Sezione storico-scientifica; Frediano Sessi con il volume Oltre Auschwitz. Europa orientale, l'Olocausto rimosso, edito da Marsilio Editori, per la Sezione Storico-Divulgativa; Ilaria Rossetti, con il volume La fabbrica delle ragazze, edito da Bompiani Editori, per la sezione del Romanzo Storico; Adam Gidwitz con il volume La leggenda dei tre bambini magici e del loro cane santo, edito da Giuntina Edizioni per la nuova Sezione Ragazzi. Negli ultimi anni hanno calcato il Teatro Ariston di Acqui Terme per ritirare i premi Carlo Verdone, Pupi Avati, Folco Quilici, Enrico Vanzina, Pier Francesco Pingitore e Claudia Cardinale, Stefano Zecchi, Mario Cervi, Giuseppe Vacca, Bruno Vespa, Maurizio Molinari, Vittorio Feltri, Livio Berruti, Marcello Veneziani, Maria Gabriella di Savoia, Uto Ughi, Gianpaolo Pansa, Valerio Massimo Manfredi, Franco Battiato, Massimo Ranieri, Simone Cristicchi, Maurizio Belpietro, Franco Cardini, Mario Orfeo, Paolo Isotta, Pietrangelo Buttafuoco, Dario Ballantini, Gigi Marzullo, Piero Angela, Antonio Patuelli, Italo Cucci, Giuseppe Galasso, Maurizio Molinari, Liliana Segre, Alessandro Barbero La cerimonia di premiazione si terrà sabato 19 ottobre alle 17 ail Teatro Ariston di Acqui Terme, Piazza Matteotti. Sarà condotta da Roberto Giacobbo, giornalista, docente universitario, conduttore e autore televisivo. Il Premio Acqui Storia ha ottenuto nel tempo l'Alto patronato del presidente della Repubblica Italiana e il patrocinio del presidente del Consiglio, del presidente del Senato, del presidente della Camera e del ministero per i Beni e le attività culturali.





