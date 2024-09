Nasce l'Osservatorio paritetico su appalti e accreditamenti

Valorizzare il lavoro dei professionisti impegnati nei servizi di welfare: è l'obiettivo del nuovo Osservatorio Paritetico Regionale del Piemonte sugli appalti e sugli accreditamenti territoriali che è stato costituito dalle centrali cooperative e dalle organizzazioni sindacali presso la sede della Regione Piemonte a Torino. L'obiettivo è monitorare e promuovere in ambito sia pubblico sia privato il corretto inserimento del nuovo contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali nelle gare di appalto, nei sistemi di accreditamento e in ogni forma di affidamento dei servizi di welfare.

All'Osservatorio collaboreranno 6 rappresentanti del movimento cooperativo piemontese (Agci Imprese Sociali Piemonte, Confcooperative Federsolidarietà Piemonte e Legacoopsociali Piemonte) e 6 rappresentanti sindacali (Fp Cgil Piemonte, Cisl Fp Piemonte, Cisl Fisascat Piemonte, Uil Fp Torino Piemonte e UilTucs Torino Piemonte).

Per il movimento cooperativo e il mondo sindacale "è un passo in avanti importante per dare il giusto valore e riconoscimento al lavoro di cura in ogni suo aspetto, dal sociale al socio sanitario fino all'inserimento lavorativo".

Secondo l'elaborazione dell'Osservatorio regionale della cooperazione, a gennaio 2023 erano oltre 900 le cooperative sociali attive sul territorio regionale con circa 46.700 addetti.



