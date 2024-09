Luci d'Artista, a Torino arrivano il logo e due nuove opere

Due nuove luci della collezione principale più altre della sezione Costellazioni legate a musei e istituzioni culturali e, per la prima volta, un logo per la manifestazione che dà 27 anni illumina Torino. Sono le novità della nuova edizione di Luci d'Artista, che si accenderà il 25 ottobre e che torna quest'anno con una nuova veste comunicativa, un sito internet dedicato, l'omaggio a Rebecca Horn, scomparsa in questi giorni, e alcuni appuntamenti ormai tradizionali come il public program Accademia della Luce.

Il museo luminoso a cielo aperto della Città e Fondazione Torino Musei si arricchisce di due nuove luci, 'Scia'Mano' di Luigi Ontani, che rende omaggio a Torino e alla sua tradizione letteraria e magica, e 'VR Man', opera di Andreas Angelidakis realizzata col supporto di Torino 2025 Fisu Winter Games in occasione delle Universiadi e che richiama l'iconografia greca e romana legata alla pratica atletica. Da quest'anno inoltre Luci d'Artista ha il suo logo, che vuole rappresentare l'idea della luce che interseca l'arte attraversando il titolo dell'evento, in programma fino al 12 gennaio.

"Luci d'Artista - dice il sindaco, Stefano Lo Russo - è una manifestazione a cui sono molto legato. Abbiamo una collezione di livello internazionale che ogni anno incrementiamo. È la cultura portata nelle vie della città, un evento che ha contribuito a rendere sempre di più Torino un punto di riferimento nel panorama dell'arte contemporanea internazionale".



