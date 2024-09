Lago Maggiore, 1.200 euro di multa a stabilimenti balneari

È di sei sanzioni amministrative, per un totale di 1.200 euro, il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Verbania, insieme all'equipaggio della motovedetta della stazione di Omegna, ai militari del nucleo ispettorato del lavoro di Omegna e del gruppo forestali di Verbania, in otto stabilimenti balneari sul lago Maggiore.

Le violazioni riguardano la mancanza del pennone su cui devono essere issate le bandiere di segnalazione per la balneazione e della relativa cartellonistica indicante, nelle diverse lingue, il significato delle varie bandiere. Sono risultati tutti in regola invece i 43 dipendenti complessivamente controllati.



