I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti oggi a Trofarello in via Leonardo da Vinci per l'incendio del carico di un camion destinato al trasporto di rottami metallici.

Appena il conducente si è accorto che dal cassone uscivano fiamme e fumo ha fermato il veicolo e ha scaricato il materiale per terra. Due squadre hanno effettuato lo spegnimento e la messa in sicurezza. Sul posto anche la polizia municipale e i carabinieri.



