Il Circolo dei Lettori compie 18 anni e diventa maggiorenne

Il Circolo dei Lettori di Torino compie i 18 anni e diventa maggiorenne. Festeggia con la stagione 'Come crisalidi e le trasformazioni del vivere' che si apre oggi 10 settembre con la lezione di Viola Ardone: la scrittrice racconta la letteratura come un processo di metamorfosi e parla di quel desiderio di cambiare che si può mettere in pratica leggendo. A seguire, lo scrittore libico Premio Pulitzer Hisham Matar (in videocollegamento) dialoga con Antonella Lattanzi. Il 5 ottobre dalle 11 del mattino la grande festa nelle sale di Palazzo Graneri della Roccia con Il Post, Scuola Holden, Abracabook.

"Maturità e consapevolezza non devono essere punti di arrivo, ma piste di decollo. Ricorderemo i traguardi raggiunti ma, soprattutto, lanceremo le sfide del futuro. Il Circolo è un brand a livello nazionale, non c'è autore o casa editrice che non abbia tra i suoi desideri quello di presentarsi qui" commenta Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei lettori. "I diciotto anni del Circolo dei lettori saranno un lungo e spettacolare momento di scoperta: libri, idee, pensieri nuovi e antichi, approfondimento e allegria. E' un programma sfavillante, ricco di sorprese" sottolinea Elena Loewenthal, direttore della Fondazione. Alla presentazione del programma ha partecipato la direttrice del Salone del Libro Annalena Benini.

Tra i nomi più attesi quello di Fernando Aramburu il 24 settembre alle 18,30. Arrivano a Torino a raccontare romanzi e opere il due volte Premio Strega Sandro Veronesi. Michele Masneri, Francesca Pellas, Gustavo Zagrebelsky, Paolo Nelli, Carlotta Fruttero, Beatrice Salvioni, Francesca Santolini, Paola Caridi, Chiara Gamberale, Giulia Caminito, Stephen Amidon, Béatrice Salvioni. Ci saranno gli appuntamenti con le Regine del brivido, i gruppi di lettura; l'attualità, il giornalismo e le elezioni americane; i sabati di bambine e bambini, il ritorno dei festival Radici (anteprima con Michel Houellebecq) e Classico. Per la ventesima edizione di Torino Spiritualità, dal 25 al 29 settembre, arriveranno, tra gli altri, Luigi Lo Cascio, Giovanni Allevi, Silvio Orlando, Paolo Giordano, Paolo Nori e i Perturbazione.



