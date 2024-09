Fondo Italiano d'Investimento entra nella torinese Intrauma

Fondo Italiano d'Investimento Sgr ha perfezionato un aumento di capitale da complessivi 10 milioni di euro per acquisire una quota di minoranza in Intrauma, azienda che opera nello sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi ortopedici per applicazioni nell'ambito della traumatologia.

L'operazione avviene tramite Fitec II, seconda edizione del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita, che investe con una strategia di "growth capital" in aziende italiane ad alto contenuto tecnologico supportandone i progetti di espansione.

Fondata nel 2006 dalla famiglia Del Medico, Intrauma è un produttore italiano di dispositivi ortopedici dal forte contenuto innovativo utilizzati in ambito traumatologico, sia umano che veterinario. Grazie ad un portafoglio di prodotti ad alto contenuto tecnologico, la società con quartier generale a Rivoli (Torino), ha sviluppato negli anni un solido posizionamento di mercato ed una crescente presenza internazionale. Intrauma impiega oltre 100 professionisti, con un portafoglio di oltre 700 clienti fra cui primarie aziende sanitarie ed ospedaliere, cliniche e distributori, sia in Italia che all'estero. L'azienda, nel 2023, ha realizzato ricavi per oltre 21 milioni di euro, in crescita del 23% sull'esercizio precedente, con investimenti superiori ai 2 milioni di euro.

L'aumento di capitale è finalizzato a sostenere la crescita commerciale, nonchè l'ampliamento della gamma prodotti della società, con l'obiettivo di arricchire il portafoglio esistente con innovazioni quali il rivestimento in argento, la protesica e la medicina rigenerativa.



