Coldiretti Biella-Vercelli, 'no alla discarica a Salussola'

È arrivato il via libera alla discarica di cemento amianto a Salussola (Biella) e Coldiretti protesta. Il sostanziale via libera, come riporta Coldiretti in una nota è arrivato con la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, che, di fatto, ha annullato quella del Tar, e consente la realizzazione dell'opera. "Questa decisione penalizza tutto il mondo agricolo e la società civile tutta - spiegano dall'associazione -. Coldiretti e il Consorzio di tutela del riso Dop di Baraggia sono e rimangono contrari alla realizzazione. La sentenza di fatto non consente la salvaguardia del territorio e delle aziende presenti: la discarica sorgerà in piena area di coltivazione dell'unica Dop sul riso a livello Europeo, a ridosso di un centro abitato e in prossimità di due aziende agricole".

Le ricadute a livello ambientale ed economico "ad oggi, non sono quantificabili, tantomeno rassicuranti" prosegue l'associazione -. Questa discarica non doveva e non deve essere realizzata in questo territorio, ma in uno dei 600 siti individuati dalla Regione. Pur rimanendo nella piena legalità - conclude Coldiretti - ci riserviamo di confrontarci con la nostra base per valutare possibili azioni future".



