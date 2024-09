Calcio: Koopmeiners, 'volevo solo la Juventus, ora sono felice'

"C'è voluto tempo, ma sono felice: nel mondo del calcio ci sono difficoltà, a volte non tutto è garantito e spesso bisogna aspettare senza sapere cosa potesse accadere, ma sono sempre stato fiducioso e ho centrato l'obiettivo": così Teun Koopmeiners si presenta da nuovo calciatore della Juventus. "Da quando ero bambino guardavo le big e seguivo la Juve e il campionato italiano, poi quando sono arrivato in Italia mi sono reso conto di quanto fosse eccezionale questo club - ha aggiunto in conferenza stampa - e in questo stadio da avversario avevo già assaporato l'atmosfera: ora sono felice di essere qui, c'era una sola squadra dove volevo andare ed era proprio la Juve".

E sul divorzio turbolento dall'Atalanta: "La cosa più importante è aver vissuto anni bellissimi a Bergamo, abbiamo conquistato un trofeo speciale e sono cresciuto anche come uomo grazie alla città e a tutti gli addetti ai lavori - spiega l'olandese - ma adesso voglio iniziare questa nuova avventura".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA